أمريكا.. وفيات كورونا تتخطى الـ 150 ألف حالة

2020/07/29 | 21:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أظهر إحصاء لرويترز أن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى 150 ألف شخص يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى في العالم بعد تسجيل زيادة بواقع عشرة آلاف في 11 يوما.وطبقا للإحصاء هذا أعلى معدل زيادة في الوفيات منذ أن ارتفعت حالات الوفاة في الولايات المتحدة من مئة ألف حالة إلى 110 آلاف في 11 يوما في أوائل يونيو حزيران.وسجلت الولايات المتحدة، الاربعاء، 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

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