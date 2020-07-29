صحة الكرخ تبين التوزيع الجغرافي لـ502 إصابات و8 وفيات جديدة بكورونا

2020/07/29 | 21:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير -——- ٤أبو غريب ——— ١١الاسكان ———- ٩الاعلام ———- ٥البياع ———— ٩التراث ———- ٣التاجي ———- ٤الحرية ———- ٣٨الخطيب ——- ١الدورة ———- ٣٨الدولعي ——— ٦الرحمانية ——- ٣السيدية ——— ١٥الشالجية —— ١الشرطة الخامسة ——- ٤الشرطة الرابعة ——— ٧الشعلة ——— ٢٧الصالحية ——- ٣الطارمية ——- ٣٣الطوبجي ——- ٩العامرية ——- ٩العطيفية —— ٨العلاوي ——- ١الغزالية ——— ٤القادسية ——- ٩الكاظمية ——- ٢٣الكرخ ———- ٢اللطيفية —— ٧المحمودية —- ٣٤المعالف ——- ٢المكاسب —— ٤المنصور ———- ١٠النصر والسلام —— ١الوشاش ———— ٦اليرموك ———- ١٤اليوسفية —— ٢جكوك ———— ١حي الجامعة —- ٦حي الجهاد ——- ٢٧حي الخضراء —- ١حي العامل ——— ٣٨حي العدل ——— ١٢حي الفرات ——- ٩سبع البور ———- ١شارع حيفا ———- ٢ناحية الرشيد —— ٨كرادة مريم ——— ١سكنة جانب الرصافة ——— ٢٣محافظة كربلاء ——— ٢محافظة البصرة —— ١محافظة بابل ——— ١محافظة ذي قار ——- ١محافظة واسط ——- ٢الشفاء:٢٥٥الوفيات:– وفاة/٦٥سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٣٢– وفاة/٦٦سنة/ذكر/الطارمية/قرية الازري.– وفاة/٤٨سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٨– وفاة/٥٧سنة/ذكر/رحمانية الشعلة/محلة٤٥٦– وفاة/٦٩سنة/انثى/السيدية/محلة٨١٧– وفاة/٨٦سنة/انثى/حي القدس/محلة٣٢٠– وفاة/٤٦سنة/ذكر/شارع فلسطين/محلة٥٠١– وفاة/٥٠سنة/انثى/الدورة/الميكانيك/محلة٨٦٠– وفاة/٨٠سنة/ذكر/المعالف/محلة٨٣٧

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