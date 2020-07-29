وزير الزراعة: عازمون على تذليل الظروف التي يعاني منها المزارعون

2020/07/29 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن وزارته عازمة على تذليل الظروف التي يعاني منها المزارعون، فيما بين أن الوزارة لن تتنصل عن واجباتها اتجاه المزارعين.

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