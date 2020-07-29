ترامب يهدد باتخاذ إجراء تنفيذي ضد شركات التكنولوجيا العملاقة

2020/07/29 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراء تنفيذي إذا لم يقر أعضاء مجلس النواب تشريعا بشأن شركات التكنولوجيا.وجاء تهديد ترامب قبل جلسة استماع في الكونغرس مع رؤساء أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” “إذا لم يحقق الكونغرس الإنصاف فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما كان …

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