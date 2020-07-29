صالح: الشيخ الناصري كانت حياته سخية بالعطاء وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا العراق

2020/07/29 | 21:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، تعازيه بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري، مؤكدا أن حياة الفقيد سخية بالعطاء وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا العراق.

وقال صالح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "‏‪ باسف بالغ وبمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة آية الله العلامة الشيخ محمد باقر الناصري اكرم الله مثواه".

وأضاف "لقد كانت حياة الفقيد سخية بالعطاء وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا عراقنا العزيز، والنضال ضد الدكتاتورية وخدمة الشعب العراقي"، مشدداً بالقول "بهذه المناسبة الاليمة اتقدم اليكم بخالص التعازي والمواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".





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