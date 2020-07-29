صحة الاقليم تعلن الموقف اليومي لكورونا..استمرار الجائحة بنفس الوتيرة!

2020/07/29 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة في الاقليم، حصيلة الحالات الخاصةبفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في كردستان.وجاء الموقف كالاتي: 2634 عدد ‏الفحوصات 833 اربيل ، 418سليمانية، 228كرميان،106رابرين 1019دهوك 30 حلبجة ———————— 309 اصابة جديده بفيروس كورونا 177 اربيل 57 سليمانية ،24كرميان ،22رابرين 15 دهوك 14 حلبجة ———— 115 شفاء 72 اربيل 27 […]

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