بالصور.. ساحة الطيران وسط بغداد قبل قليل

2020/07/29 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية ابتعدت حتى لا تتكرر الاحتكاكات مع المتظاهرين".

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