الأدب في خيم اللجوء في الدّاخل السّوري - نادية خلوف

2020/07/29 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف مسرحيتان من مخيمات إدلبلم يوجد في سورية المسرح بمعناه الحقيقي .



ذلك المسرح الذي يجعل الجمهور يشتعل حماساً، أو بكاء، أو رقصاً .



إنه مسرح المستبد ، وممثلو المستبد .الحياة سوف تستمر ، فمسرحية " عربة اسمها الرغبة " مسرحية للكاتب المسرحي الأمريكي تينيسي وليامز نشرت سنة 1947، وعرضت لمدة عام كامل ، وهي مسرحية من عدد قليل من الصفحات ، لكنها تعرض قضية هامة.



قضية بلانش التي يعتدي عليها زوج أختها ......





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