عضو بالامن النيابية معلقاً على انفجار بغداد اليوم: خرق طبيعي قد يحدث في الولايات المتحدة

2020/07/29 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادعلق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، على شهده الشارع المقابل لمحطة وقود الكيلاني، وسط العاصمة، من تفجير خلف العديد من الإصابات.وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انفجار عبوة ناسفة، وسط العاصمة بغداد اليوم، خرق أمني، طبيعي، يحصل في كل دول العالم، وهذا لا يشكل خطورة حقيقة على الوضع الأمني في البلاد".وبين ان "التفجير، لا يعني انه بداية لعودة سلسلة التفجيرات الدموية، في بغداد، فهناك جهد أمني واستخباراتي، للقضاء على خلايا الارهاب وتحركاتهم، وما حصل اليوم ممكن حصوله في الولايات المتحدة الامريكية ودول اوربية اخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ان خمسة مواطنين اصيبوا بانفجار عبوة داخل عجلة نوع كيا وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "عبوة انفجرت داخل عجلة نوع كيا، صباح اليوم الأربعاء، قرب محطة وقود الكيلاني مدخل الطريق السريع ببغداد، مما ادى الى جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول اضرار مادية بالعجلة".

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وذكر كاطع الركابي، في حديث ل

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