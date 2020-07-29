نائب: التجاوزات تمنع اكمال مشروع حيوي لتخفيف الزخم المروري ببغداد.. الدعاوى القضائية ستُفعل

2020/07/29 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، الاربعاء (29 تموز 2020)، ان التجاوزات حالت دون اكتمال الطرق الحلقية المرتبطة ببغداد ومنها شارع 100 في منطقة الصابيات بالعاصمة.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مشروع شارع الصابيات لو اكتمل لخفف الكثير من الزخم المروري الذي تشهده العاصمة بغداد لكن للاسف الشديد التجاوزات الموجودة حالت دون ذلك".

واضاف أن "الشارع متجاوز عليه من قبل مايقارب 250 عائلة اذا تم ايقاف المشروع"، مبينا ان "لجنة الخدمات عقدت اجتماعا سابقا مع مدير الطرق والتصاميم من اجل عقد جلسة بعد عطلة عيد الاضحى في امانة بغداد محورها سبب عدم تفعيل الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين ووجوب تفعيلها".

واوضح البخاتي أن "الاجتماع سيناقش ايضا اختيار البديل للمتجاوزين من اجل نقلهم واعادة اكمال المشروع"، مؤكداً أن "امانة العاصمة اكدت عدم امكانية تغيير مسار الشارع بالتالي لا خيار غير رفع التجاوزات".

وكان المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة قال في وقت سابق، إن جهات وقفت ضدنا برفع التجاوزات عن منطقتي الصابيات والسلاميات في العاصمة بغداد ولم نتمكن من تطبيق القانون ورفع تجاوزات شارع 100 في الصابيات.

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بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز، اليوم الاربعاء، ان الجولات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية قائمة ولم تلغى.

وقال الفايز في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

قال مدير عام المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الاربعاء، ان هناك 11 منفذا في اقليم كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد و5 غير رسمية.

واضاف الوائلي في حوار مع (وكالة الانباء العراقية) ان "رئيس مجلس الوزراء، مص

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي الكليات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان، "الى كافة ابنائنا خريجي الكليات الطبية والتقنية والتمريضية والساندة والمعاهد الصحية،

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