عضو بالعلاقات الخارجية: زيارتا الكاظمي للرياض وواشنطن لم تلغيا

2020/07/29 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز، اليوم الاربعاء، ان الجولات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية قائمة ولم تلغى.وقال الفايز في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "زيارة الكاظمي الى السعودية أجلت نتيجة مرض ملك السعودية والذي بعد تعافيه ستكون الزيارة قائمة "، مبينا ان " زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن ستكون هذا الشهر ".واوضح ان " كلتا الزيارتين تعملان على تدعيم انفتاح العراق على المنطقة ودول الجوار والعالم ومراعاة التوازن في المنطقة لان العراق يمكنه ان يلعب دورا مهما لكونه صديق ايران والسعودية والولايات المتحدة وان يلعب دور التهدئة ".واشار الى ان " الكاظمي يسعى في زيارتيه لتقوية العلاقات الاقتصادية والامنية والثقافية والصحية مع الدولتين وكذلك تشجيع الاستثمار للدخول الى السوق العراقية".واكد ان " الزيارات باقية قائمة والدعوة قائمة وبانتظار ترتيب الامور".

وتحاول حكومة الكاظمي جاهدة لتخفيف التوتر في البلاد والحفاظ على توازن بين القوى الاقليمية والدولية من أجل المباشرة بخطتها الاصلاحية.وبينما جرى تأجيل المحطة السعودية في جولة الكاظمي بعد التنسيق والتشاور بين العاصمتين بغداد والرياض، زار الكاظمي طهران والتقى كبار المسؤولين الايرانيين، بمن فيهم مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي وتلقى مواقف داعمة لحكومته.

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بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، الاربعاء (29 تموز 2020)، ان التجاوزات حالت دون اكتمال الطرق الحلقية المرتبطة ببغداد ومنها شارع 100 في منطقة الصابيات بالعاصمة.

وقال البخاتي في حديث لـ (ب

بغداد اليوم- بغداد

قال مدير عام المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الاربعاء، ان هناك 11 منفذا في اقليم كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد و5 غير رسمية.

واضاف الوائلي في حوار مع (وكالة الانباء العراقية) ان "رئيس مجلس الوزراء، مص

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي الكليات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان، "الى كافة ابنائنا خريجي الكليات الطبية والتقنية والتمريضية والساندة والمعاهد الصحية،

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