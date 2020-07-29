2020/07/29 | 22:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى.. القبض على عائلة داعشية تسللت عبر حدود سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. القبض على عائلة داعشية تسللت عبر حدود سوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. القبض على عائلة داعشية تسللت عبر حدود سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).