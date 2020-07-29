2020/07/29 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كتاب عطلة عيد الاضحى تبدأ يوم الخميس ٧/٣٠ وتنتهي ٨/٨ ويبدأ الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية ٨/٩.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..امانة مجلس الوزراء تحدد ايام عطلة عيد الاضحى المركز الخبري الوطني.

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