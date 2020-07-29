الزاملي يحذر من عودة التفجيرات الدموية في بغداد

2020/07/29 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في صعيد متصل، حذر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، من عودة التفجيرات الدموية في العاصمة بغداد، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة في بغداد.

وأشار الزاملي الى ان التفجير الأخير ربما يكون رسالة تهديد وتخويف للمتظاهرين، داعيا الحكومة الى وضع حلول لمنع هكذا خروقات امنية ومتابعة التحركات الارهابية، بالإضافة الى كشف الجهات التي تريد قتل المتظاهرين من جهة، واثارة الرعب بين صفوف المواطنين من جهة أخرى.

وذلك للحيلولة من العودة الى موجة التفجيرات.

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