اعتقال عائلة إرهابية تسللت الى نينوى عبر الحدود مع سوريا

2020/07/29 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، القبض على عائلة تنتمي لعصابات داعش الارهابية تسللت عبر الحدود مع سوريا.وذكر بيان لوزارة الدفاع "بعملية رصد ومتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة ٧١ الفرقة ١٥ (قيادة عمليات غرب نينوى) ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ألقت القبض على عائلة إرهابية تسللت عبر الحدود مع سوريا".واضاف البيان ان "رب الأسرة الذي يتواجد حاليا في مخيم الهول بسوريا لم يدخل مع أفراد العائلة الارهابية" مبينا ان رب الاسرة "هو أحد الارهابيين ويتواجد في المخيم السوري مع أشقائه الأربعة المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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