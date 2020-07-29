الانبار تشرع بأكبر حملة لإصلاح القناطر المتضررة جراء العمليات الارهابية على الطريق الدولي

2020/07/29 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الاربعاء، الشروع بأكبر حملة لإصلاح كافة القناطر الصندوقية المتضررة جراء العمليات الارهابية على الطريق الدولي السريع .وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ان ” شركتين محليتين باشرتا بعملية اصلاح كافة القناطر الصندوقية المتضررة جراء قيام عناصر عصابات داعش الاجرامية بتفجيرها […]

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