2020/07/29 | 22:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..اللاعب مرتجى عادل يوقع على كشوفات نادي نفط ميسان قادماً من الطلبة لتمثيل فريق الكرة بالدوري الممتاز بالموسم المقبل

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