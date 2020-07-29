إحباط محاولة تصنيع مخدرات في الأردن

2020/07/29 | 22:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات في الأردن من إلقاء القبض على شبكة إجرامية حاولت تصنيع وتركيب مواد مخدرة داخل المملكة، وضبطوا شخصين تورطا في القضية والبحث جار عن آخرين.وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الأشخاص بتجهيز […]

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