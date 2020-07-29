2020/07/29 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باق أنت وهم راحلون حسين الجاف العم(قدو) ومنذ اكثر من اربعين سنة يعمل في شعبة الضيافة بمكتب سكرتارية اكبر شخصية امنية بالبلد يقدم الشاي المطيب في اقداح مذهبه والقهوة العربية المهيلة في فناجين بيضاء مفضضة نظيفة يدخل على الوزير بقامته الشامخة انيقا حليقا وجراويته البغداديه النظيفة جدا الملفوفة بأناقة بالغة حول عرقجينه […]

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