2020/07/29 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وادي الهدير رشيد سكري -1- نأمات و تأوهات وهمهمات … عيون مائية دامعة ، و حسيرة … بها كانت تنظر حدوم إلى حافة الوادي ، وقد أزهرت فيها فلول أشجار الرمان ذات الثمار الأرجوانية ، معلنة عن نهاية موسم الحصاد .غير بعيد من هذا المكان ، ومما كان يجرفه وادي الهدير […]

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