2020/07/29 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصوص أنين الجسر..وفراكهم بجاني (كُتِبَ النَصُّ في رمضان في مقهى الشاهبندر على ضِفافِ دجلة الخير) إِستَرَقَ سَمعِي أنينَ الجِسرِ وإذ هو يَتَغَمغَمُ خُفيَةً وإذ هو يُتمتمُ : إِيِهٍ بَغدادَ يَا دَارةَ الرَّشيدِ! صَومُ العَوَامِ شَهرٌ كُلَّ عَامٍ مُتَوَاكِلٌ مُتَنَقِّبٌ , وصَومُكِ سَبعَةَ عَشَرَ عَاماً متَوَاصِلٌ مُتَعَقِّبٌ ! عُذرَاً بغدادَ, إِذ […]

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