بالوثيقة: أمانة مجلس الوزراء تعلن موعد العودة للدوام الرسمي بعد عطلة العيد

2020/07/29 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، على شهده الشارع المقابل لمحطة وقود الكيلاني، وسط العاصمة، من تفجير خلف العديد من الإصابات.

وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انفجار عبوة

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح في البرلمان، نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة تسيطر على ملف الكهرباء في البلاد، وتمنع العراق من تطويره.

وذكر نعيم العبودي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ملف

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو لجنة الطاقة النيابية ريبوار طه، الاربعاء (29 تموز 2020)، وعود وزارة الكهرباء بتحسين الطاقة الكهربائية بانها "اهانة للعراقيين"، فيما أشار الى أن الشعب الآن ينتظر القدر الالهي في انخفاض درجات الحرارة.

وقال طه في

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