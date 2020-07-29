من أعلام التصوف : معروف الكرخي - ميثم الجنابي

2020/07/29 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي الشخصية الكبرى بداية ونهاية.



وما بينهما صيرورة حرة.



وعلى نوعية هذه الصيرورة وحجم حريتها يمكن تحسس وإدراك حقيقة البداية والنهاية، بمعنى يمكن إدراك قيمة الأفعال الأولى في صيرورتها الذاتية، وأثرها اللاحق في كينونة الأجيال والثقافة والفكرة.



وفيما لو طبقا هذه الفكرة العامة على شخصية معروف الكرخي (ت-200 للهجرة)، فإنها تساعدنا في كشف السرّ القائم وراء انتقاله للتصوف، أي السير في "طريق" الحق، وفي خاتم ......





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