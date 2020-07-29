توقعات بعودة العصر الجليدي الى الارض في هذا الموعد

2020/07/29 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يتوقع البروفيسور ماسايوكي إيكيدا من قسم بحوث الكواكب والدراسات الأرضية في جامعة طوكيو، بداية عصر جليدي جديد على كوكب الأرض بعد مئة ألف سنة.وقد أجرى البروفيسور إيكيدا مع زملائه دراسة علمية عن تأثير الرياح الموسمية وتطور الديناصورات قبل عشرة ملايين سنة، باستخدام نظرية المهندس الصربي ميلوتين ميلانكوفيتش التي ربط فيها تقلبات كمية […]

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