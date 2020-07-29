اصابة مستشار المرشد الإيراني الأعلى

2020/07/29 | 22:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وسائل اعلام دولية ، الاربعاء، عن اصابة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للبرلمان، بفيروس كورونا للمرة الثانية.

ويخضع لاريجاني للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بـ"المستقرة".

وأعلنت إيران، في وقت سابق، إصابة، ...

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