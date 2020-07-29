الكهرباء… حلول و فتاوى بغير علم…سبحان فيصل محجوب

2020/07/29 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب سبحان فيصل محجوب : أخيراً انتحر أديسون ميتاً في قبره عندما استمع إلى الكثير من فتاوى الطارئين على قطاع الكهرباء المسكين، بقصد أو من دونه، عادّين أنفسهم من أصحاب الحلول الصائبة وليس غيرهم وهم لا يفقهون شيئاً حتى من أنصافها.تعدّ صناعة الكهرباء من الصناعات المتداخلة بمراحل إنتاجها وحتى إيصالها إلى المستهلك فهي تخضع […]

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