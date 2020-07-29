مؤشراً تعافي بالاقتصاد والتوظيف.. البنك الاحتياطي الفيدرالي يقرر ابقاء معدل الفائدة دون تغيير

2020/07/29 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد والتوظيف إلى حد ما.وذكر الفيدرالي في بيان السياسة النقدية، الصادر اليوم الأربعاء، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، وفقاً لتوقعات المحللين.وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه ملتزم باستخدام مجموعة كاملة […]

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