الفياض: الضغوط الخارجية على الحشد مجرد تمنيات واحلام لا يمكن ان تتحقق

2020/07/29 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، ان الضغوط الخارجية على الحشد مجرد تمنيات واحلام لا يمكن ان تتحقق، لافتا الى ان الحشد ماضٍ في تثبيت وجوده وهو يتجذر في بنية الدولة العراقية.وقال الفياض بحسب بيان اورده موقع الحشد الشعبي وتلقته /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية واحد الاذرع […]

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