2020/07/29 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس المنافذ الحدودية يقترح إلزام حكومة الاقليم بتنفيذ القرار 13 لسنة 2019 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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