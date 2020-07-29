2020/07/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط 11 متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونية بغداد – الزمان سامراء – حمد صادق السامرائي كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد أسفرت عن ضبط 11 متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونيةٍ.وقالت الدائرة في بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط 11 متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط 11 متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).