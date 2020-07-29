2020/07/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يثمّن إختيار الكفاءات للمناصب ونائب ينتقد التغييرات التعليم يشرف على الإمتحانات الإلكترونية في 25 جامعة حكومية وأهلية بغداد- الزمان اشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على الامتحانات النهائية الالكترونية في خمس وعشرين جامعة وكلية عبر دائرة إلكترونية مغلقة.وأكد عبد الصاحب في بيان تلقته (الزمان) […]

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