الحكومة المركزية توعز بتعين 420 مقاتل من الحشد العشائري لمسك المناطق الغربية 

2020/07/29 | 22:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاربعاء، عن موافقة الحكومة المركزية تعين 420 مقاتل من ابناء الحشد العشائري على الملاك الدائم لمسك المناطق الغربية .وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ، ان ” الحكومة المركزية وبالتنسيق مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حصلت الموافقة على تعين 420 […]

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