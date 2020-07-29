2020/07/29 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يعزي بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
بِسْم الله الرحمن الرحيم
"انا لله وانا اليه راجعون"
ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يعزي بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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