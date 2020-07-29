الكاظمي يعزي بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري

2020/07/29 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بِسْم الله الرحمن الرحيم

"انا لله وانا اليه راجعون"

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفا...





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