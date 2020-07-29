مؤسسة فكر للتنمنية وبناء القدرات تطلق حملة واسعة للتبرع بالدم

2020/07/29 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اطلقت مؤسسة فكر للتنمة وبناء القدرات ، اليوم الاربعاء ، حملة موسعة للتبرع بالدم استجابة لمن...





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