الفياض: حكومة الكاظمي داعمة وساندة لوجود وبقاء الحشد الشعبي

2020/07/29 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطف...





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