مناطق في كربلاء دون كهرباء منذ ٢٢ ساعة متتالية

2020/07/29 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة شكا عدد كبير من اهالي كربلاء المقدسة، الاربعاء، من انقطاع التيار الكهربائي لمدة ٢٢ ساعة متتالية.وقال مراسل /المعلومة/، ان اهالي حي العسكري في كربلاء يعانون من انقطاع تام للتيار الكهربائي من ليلة الامس في الساعة الحادية عشر مساء لغاية الان”.واضاف ان منطقة الجاير انقطعت فيها الكهرباء منذ الساعة الحادية عشر […]

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