2020/07/29 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المنافذ الحدودية ترفع مقترحا للجهات العليا بإلزام حكومة كردستان ربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ الحدودية ترفع مقترحا للجهات العليا بإلزام حكومة كردستان ربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ الحدودية ترفع مقترحا للجهات العليا بإلزام حكومة كردستان ربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).