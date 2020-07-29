شاهد تطبيق يتيح لمستخدميه الحج افتراضياً

2020/07/29 | 23:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّرت شركة “بيجي تك Bigitec” ومقرها ألمانيا برنامجاً تفاعلياً يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج.وحسب تقرير مصوّر بثّه موقع “يورو نيوز” الإخباري، البرنامج أطلق عليه اسم “مسلم 3 دي -Muslim 3D”، ويستخدم تقنيات ألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى اصطحاب المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ ومشاعر الحج.ويقول بلال شبيب؛ المدير الإداري […]

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