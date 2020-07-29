ايفون يحقق مكاسب خيالية جديدة بالمبيعات في دولة شرق اسيوية

2020/07/29 | 23:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أظهرت دراسة حديثة أن “آبل” كانت أسرع صانع للهواتف الذكية نمواً في الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع قفزة فصلية في المبيعات 225 بالمائة.وأظهرت أرقام صادرة عن “سي.إن.إن.أو” للأبحاث والتي تتخذ من شنغهاي مقراً لها أن مبيعات آيفون قفزت بنحو 62 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام […]

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