8 بلدان عربية تسمح بإقامة صلاة العيد.. و9 دول تمنعها خشية ’الجائحة’

2020/07/29 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوافقت 8 دول عربية على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والساحات، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حين رفضت أو لم تعلن باقي الدول عن موقفها.بينما رفضت 9 دول عربية إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات، وقصرها على المنازل، فإن 5 دول أخرى لم تعلن موقفها رسميًا وهي اليمن والصومال وموريتانيا وجييوتي وجزر القمر.وفيما يلي رصد للدول التي وافقت على إقامة الصلاة.1- السعودية: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في 13 يوليو/ تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيأة فقط دون الساحات المكشوفة.وحددت في وقت لاحق مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء الصلاة.2- قطر: أعلنت الدوحة، ضمن جهود المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.3- الكويت: وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة والمصليات الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.4- لبنان: تقام الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين في العاصمة، ودعت الأوقاف المصلين للالتزام بالشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد.5- فلسطين: قررت الحكومة الفلسطينية إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.6- الأردن: أعلنت وزارة الأوقاف، هذا الأسبوع، إقامة صلاة عيد الأضحى في كافة جوامع المملكة، والساحات المهيأة، مع الالتزام بالإرشادات الصحية.7- السودان: سمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق تعليمات الصحية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا.8- تونس: سمحت للمصلين بدخول المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى، مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة الصحية.أما الدول التي منعت إقامة الصلاة بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، فبلغت 9 دول حتى الآن، وهي كالآتي.1- الإمارات: أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، قصر إقامة صلاة العيد في المنازل، على أن تُبث التكبيرات عبر وسائل الإعلام.2- البحرين: قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من كافة مساجد المملكة.3- سلطنة عمان: استمرار منع التجمعات بما في ذلك صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية.4- العراق: فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال العيد، للحيلولة دون تفشي الفيروس، ما يعني منع الصلاة في المساجد والساحات.5- سوريا: أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة عيد الأضحى، في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب جائحة كورونا.6- مصر: قالت وزارة الأوقاف إنه "سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر".7- ليبيا: قررت السلطات عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة، وفقًا لتعليمات اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة كورونا.8- المغرب: منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة.9- الجزائر: قصر صلاة عيد الأضحى على البيوت، جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

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