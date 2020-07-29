2020/07/29 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الاربعاء، الشيخ محمد باقر الناصري، الذي توفي مساء اليوم.وقال الكاظمي في بيان، إنه "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة العلامة المجاهد الشيخ محمد باقر الناصري الذي قضى حياته بالعلم والعمل الصالح وعانى من ظلم الطاغية، ولكنه بقي يعمل لأمته متفانياً من أجل شعبه، محباً لوطنه العراق، وكان يدعو للانفتاح على الجميع في المعارضة، لتخليص العراق من الكابوس".وتابع، "وبعد رجوعه الى العراق كان يحثّ على التعايش السلمي لأنه يعيش همّاً بحجم العراق، ما احوجنا الى هذه الروح المنفتحة والأفق البعيد في هذا الظرف، ونحن نواجه التحديات والمصاعب في السعي الى تحقيق امال شعبنا".واختتم، "رحم الله الفقيد العزيز والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.و تعازينا لعائلته الكريمة، وللحوزة العلمية بفقده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء ينعى الناصري: خسرنا من دعا للتعايش وكان يعيش همّاً بحجم العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء ينعى الناصري: خسرنا من دعا للتعايش وكان يعيش همّاً بحجم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).