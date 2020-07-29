القبض على 20 مطلوبًا في بابل

2020/07/29 | 23:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بابل اعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، القاء القبض على 20 مطلوبا بعدة قضايا بينها الارهاب في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته "أين نيوز" ، ان “المفارز الأمنية المتواجدة في سيطرة الـ44 التابعة لفوج الطوارئ الرابع، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين صادر بحقهما أمر قبض وفق المادة (4 إرهاب)، بعد تدقيق معلومات مستمسكاتهما الشخصية مع بيانات الحاسبات الأمنية الموجودة داخل السيطرة شمالي المحافظة”.واضافت، ان “قواتها نفذت عددا من الممارسات الأمنية للتحري ومطاردة المطلوبين للقضاء أسفرت عن إلقاء القبض على (18) متهما بقضايا متنوعة أبرزها جرائم القتل والسرقة”، مشيرة الى”قيامها بإحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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