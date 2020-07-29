أسطورة برشلونة يهزم كورونا

2020/07/29 | 23:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن نادي السد القطري، شفاء تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق من فيروس كورونا.وأعلن تشافي إصابته بالفيروس المستجد، كوفيد 19، قبل أربعة أيام.وشهد تدريبات السد اليوم الأربعاء، عودة تشافي (أسطورة نادي برشلونة الإسباني) بعد شفائه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ حوالي 14 يومًا.وقال الموقع الرسمي: "حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لا سيما وأن الفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة".

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