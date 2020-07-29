2020/07/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم نموذج من فن الحوار – طالب سعدون تلعب البرامج الحوارية دوراً كبيراً في تشكيل الرأي العام ولهذا تأخذ حيزا مهما في الخارطة البرامجية للقناة وفي اهتمامات المواطن أيضا باستقطاع وقت لها من يومه لمتابعة ما يراه مفيدا منها ، ويعدها أحد مصادره للتعرف على القضايا والمشاكل وعرض صورة تفصيلية […]

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