البارزاني : مستعدون للإيفاء بإلتزاماتنا الدستورية مقابل تأمين المستحقات


البارزاني : مستعدون للإيفاء بإلتزاماتنا الدستورية مقابل تأمين المستحقات
2020/07/29 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         البارزاني : مستعدون للإيفاء بإلتزاماتنا الدستورية مقابل تأمين المستحقات اربيل – فريد حسن ابدى رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور البارزاني استعداد حكومته للايفاء بالالتزامات الدستورية تجاه الحكومة المركزية مقابل تأمين مستحقات الاقليم .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن البارزاني خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة القول ان […]

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