2020/07/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني : مستعدون للإيفاء بإلتزاماتنا الدستورية مقابل تأمين المستحقات اربيل – فريد حسن ابدى رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور البارزاني استعداد حكومته للايفاء بالالتزامات الدستورية تجاه الحكومة المركزية مقابل تأمين مستحقات الاقليم .ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن البارزاني خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة القول ان […]

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