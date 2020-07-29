2020/07/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تتسلّم ملف إدارة معبر مندلي مع إيران رسول: الحدود مؤمّنة وعملياتنا على داعش مستمرة بغداد – الزمان أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول استمرار العمليات العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة بقايا تنظيم داعش والقضاء عليها، مشيراً إلى أن الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير.وقال رسول في بيان […]

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