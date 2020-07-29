الصحة العالمية تصدر توصيات وإرشادات بشأن عيد الاضحى

2020/07/29 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، توصيات وإرشادات بشأن عيد الاضحى.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مؤتمر صحفي افتراضي، "بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط توصيات وإرشادات دعا من خلالها البلدان والمجتمعات المحلية إلى النظر بجدية في إمكانية إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة، في إطار جهود مكافحة انتشار الجائحة".

وشدد على أن "أي قرار بشأن تقييد عقد تجمعات حاشدة أو تأجيلها أو إلغائها أو الشروع في إجرائها ينبغي أن يستند إلى تقدير موحد للأخطار، كما ينبغي أن يكون جزءا من نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية استجابة للجائحة".

وأشار إلى أنه "مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يرتفع خطر انتقال العدوى مع حدوث التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة".

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 14 حالة وفاة و 309 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بواقع 177 أربيل، 57 ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا، مع اعداد الشفاء والوفيات.

وذكرت الدائرة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "منطقة أبو دشير سجلت 4 حالات، أبو غريب 11، ال

بغداد اليوم- متابعة

تقترح دراسة حديثة أن الطفرات في سارس-كوف-2 الذي يسبب مرض كوفيد-19، قد تساعد الفيروس على إحباط قدرة جزيئات مناعية قوية على مواجهته.

ويحتوي دم عديد من الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19، على جزيئات مناعية تسمى أجساما مضادة تحييد

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