اربيل تعلن استعدادها لحل الخلافات مع بغداد جذريا

2020/07/29 | 23:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس حكومة منطقة كردستان العراق، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، استعداد أربيل للتوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة مع بغداد....

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