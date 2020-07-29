2020/07/29 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بان قوة امنية خاصة انسحبت بشكل مفاجئ من ناحية شمال شرق الم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اثار مخاوف الاهالي.. انسحاب مفاجئ لقوة امنية خاصة من ناحية بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اثار مخاوف الاهالي.. انسحاب مفاجئ لقوة امنية خاصة من ناحية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).