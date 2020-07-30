2020/07/30 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجرفان بارزاني يبحث مع القنصل الكوري موضوع تفشي كورونا في الاقليم وتداعياته خاصة على القطاع الاقتصادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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